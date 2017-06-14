Напавший на конгрессменов в США был сторонником Сандерса и противником Трампа

Напавший на конгрессменов близ Вашингтона сегодня, 14 июня, 66-летний Джеймс Ходжкинсон был « не в себе» после победы президента США Дональда Трампа на выборах. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление брата Ходжкинсона.

По словам Майкла Ходжкинсона, поступок брата оказался «совершенно неожиданным». Братья не были особо близки, но собеседнику газеты известно, что Ходжкинсон «был недоволен результатами выборов, а также текущим положением дел».

Также издание указывает, что в понедельник Джеймс Ходжкинсон разместил на своей странице в социальной сети Facebook пост, посвященный Берни Сандерсу. Сенатор-демократ ранее в среду пояснил, что Ходжкинсон участвовал в качестве волонтера в его президентской кампании.

Сандерс подчернул, что испытывает «отвращение от этого омерзительного акта насилия», совершенного стрелком.

Сегодня утром Ходжкинс открыл огонь во время бейсбольной практики команды конгресса на территории спортивного комплекса YMCA в районе Дель-Рей Александрии, штат Вирджиния (около 15 км к югу от Вашингтона), где присутствовал конгрессмен-республиканец Стив Скализ. Всего свидетелями инцидента стали не менее 25 высокопоставленных республиканцев. Команда конгресса готовилась к благотворительной игре, которая должна была пройти 15 июня.

Ранения получили не менее пяти человек, Скализ был тяжело ранен в бедро. Сам нападавший скончался от ран, полученных при задержании.