Посольство России в КНДР подтвердило информацию о захвате яхты

Российское посольство в КНДР подтвердило информацию о захвате приморской яхты Katalexa. Диппредставительство потребовало освободить российских граждан, находившихся на борту. В посольстве «вызвало недоумение» заявление консульского департамента МИД КНДР о том, что яхту задержали в Японском море за нарушение границы этой страны. По данным дипломатов, яхта была задержана в 50 милях от берега.

В настоящее время Katalexa находится в порту города Раджин на северо-востоке КНДР. Туда срочно направился генеральный консул России в городе Чондин Юрий Бочкарев, чтобы встретиться с членами экипажа и выяснить подробности инцидента. Ему оказывает содействие руководитель действующей в Раджине российской компании «Росонконтранс» Иван Тонких, который выясняет, имеется ли в распоряжении россиян питьевая вода и горячая пища.

В посольстве России в КНДР создан оперативный штаб в связи с этим инцидентом. Приморскую яхту Katalexa, которую задержали северокорейцы в Японском море, перегоняли с Тайваня во Владивосток, на остров Русский, сообщили ТАСС в краевой Федерации парусного спорта. По данным этой организации, на ней три члена экипажа.