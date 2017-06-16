Sky News: количество погибших при пожаре в Лондоне увеличилось до 70 человек

Количество погибших при пожаре в 24-этажной жилой башне Гренфелл-тауэр в Лондоне (район Северный Кенсингтон) увеличилось до 70 человек, передает телеканал Sky News со ссылкой источники, близкие к расследованию.

Ранее сообщалось о том, что в результате трагедии погибли 30 человек.

Пожар в высотке произошел в ночь на среду, 14 июня. Пострадали 24 человека, все они госпитализированы, из них 12 находятся в критическом состоянии. Всего в результате пожара пострадали около 120 семей.

Вечером в пятницу родственники и близкие пострадавших вышли на митинг. Акция проходит у здания районной управы. Протестующие требуют предоставить им полную информацию о ходе расследования и немедленно выделить пострадавшим финансовую помощь.