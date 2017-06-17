В московской больнице умер еще один пострадавший от урагана

В одной из московских больниц умер мужчина, пострадавший в результате урагана, который обрушился на Москву 29 мая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы. «Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии, спасти его жизнь не удалось», — сказал собеседник агентства.

Таким образом, число погибших в результате урагана выросло до 17 — 11 в Москве и шесть в Подмосковье. Официального подтверждения информации пока нет.

По данным источника агентства, в настоящее время в больницах города остаются восемь человек — три мужчины, четыре женщины и трехлетний ребенок. Один из мужчин находится в крайне тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

Ураган обрушился на Москву 29 мая. Скорость ветра в разных районах города достигала 22-32 м/с. Ураган повалил более 27 000 деревьев, были повреждены кровли более 240 жилых домов, 61 рекламный щит, 135 опор наружного освещения, а также почти 2000 автомобилей.