Путин: США никогда не раскроют правду о крушении Boeing на Украине

Президент России Владимир Путин считает, что США никогда не раскроют информацию, противоречащую версии об ответственности ополченцев Донбасса за катастрофу малазийского Boeing на Украине. Об этом он сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Показ фильма «Интервью Путина» завершился в четверг, в пятницу в США в издательстве Hot Books была выпущена книга с полными текстами интервью. Вопросы режиссера и ответы главы государства изложены на английском языке. Беседа велась в июле 2015 г.

Путин ответил утвердительно на вопрос Стоуна, считает ли президент России, что разведслужбы США могут обладать информацией о крушении Boeing. «Я убежден, что так оно и есть. Но, к сожалению, доказательств этого нет в том, что мы получили от наших партнеров», — сказал Путин.