Задержанная в КНДР российская яхта направилась в Приморье

Генеральный консул России в северокорейском Чхонджине Юрий Бочкарев сообщил, что задержанная ранее в КНДР российская яхта Katalexa вышла из порта Раджин и направилась в Приморье. На ее борту три члена экипажа.

«Яхта была задержана по ошибке, в субботу все формальности были выполнены, и в 9.50 она вышла из порта Раджин и направилась в порт Зарубино. Как нам сообщила северокорейская сторона, за счет небольших размеров и тихого хода ее приняли за браконьерскую шхуну. Это и послужило причиной задержания», — сказал Бочкарев «РИА Новости».

По его словам, когда недоразумение выяснилось, яхту и экипаж отпустили. «Экипаж воспринял произошедшее с пониманием, все здоровы, настроение бодрое. На борту есть вода и продукты. Вчера мы помогли им связаться с родственниками», — добавил генконсул.

О задержании яхты северокорейскими пограничниками стало известно утром в пятницу. В КНДР первоначально заявили, что судно, шедшее с Тайваня во Владивосток, нарушило границу государства.