На «марше равенства» в Киеве задержаны шесть человек

В центре Киева в воскресенье прошла акция представителей ЛГБТ-сообщества. В Национальной полиции сообщили, что серьезных нарушений на так называемом «марше равенства» зафиксировано не было.

«Шесть противников мероприятия доставили в Шевченковское управление полиции. За помощью к врачам обратились двое правоохранителей. Никто из участников марша не пострадал. Поэтому мы можем констатировать: грубых нарушений правопорядка не зафиксировано», — сказал начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Правоохранители получили незначительные травмы, обошлось без госпитализации. Полиция до вечера продолжит следить за соблюдением порядка в городе.

В акции приняло участие более 2000 человек, колонна прошла в плотном сопровождении правоохранителей от улицы Владимирской до площади Льва Толстого.