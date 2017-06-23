Опрос: почти 60% россиян не знают об акциях протеста, прошедших 12 июня

Менее половины россиян (43%) в той или иной степени осведомлены об акциях протеста, которые прошли 12 июня в ряде городов России, а большинство (57%) услышали впервые от социологов фонда «Общественное мнение».

Те, кто знают об акциях протеста, считают, что поводом для них послужили недовольство властями (8%), желание выразить протест против коррупции и снижения уровня жизни людей (по 6%). Затруднился назвать причины, выведшие людей на улицу, каждый десятый (11%).

Осведомленные об акциях протеста респонденты узнали о них через телевидение (24%), социальные сети (11%), новостные сайты (9%), показал опрос, проведенный 17-18 июня среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах России.

Отвечая на соответствующий вопрос, 18% россиян заявили, что не поддерживают, но и не осуждают акции, прошедшие 12 июня, 14% - осуждают, 8% - поддерживают.

В ходе опроса также выяснилось, что об оппозиционере Алексее Навальном знают или что-то слышали 56% россиян. Из них 23% относятся к нему отрицательно, 18% - безразлично, 7% - положительно.