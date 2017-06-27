В Минэкономразвития подтвердили, что могут переехать в «Москва-сити»

Минэкономразвития России действительно планирует переехать из здания ведомства на 1-й Тверской-Ямской улице в деловой центр «Москва-сити», но окончательное решение еще не принято. Как передает ТАСС, это сообщил замминистра экономического развития Алексей Груздев в кулуарах всемирного экономического форума «Летний Давос» в Даляне. Он добавил, что переезд - это не вопрос ближайших дней и что здание должно быть подготовлено к заселению министерства. «Но, действительно, такие планы, как мне известно, есть», - сказал он.

О возможном переезде Минэкономразвития 15 июня сообщила Русская служба ВВС. По ее информации, руководитель ведомства Максим Орешкин уже разработал такой план и согласовал его с премьер-министром Дмитрием Медведевым. По данным источников службы, вслед за этим министерством в «Москва-сити» могут переехать Минстрой, Минпромторг и Министерство по делам Северного Кавказа. На следующий день о том, что во второй половине 2018 г. в «Москва-сити» могут переехать Минстрой, Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторг, сообщил «Коммерсантъ».