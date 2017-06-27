Путин об акциях оппозиции: все имеют право проявить инициативу

Россияне могут инициировать любые массовые мероприятия, в том числе протестные акции, считает президент России Владимир Путин. Так он отреагировал на слова врио губернатора Удмуртской республики Александра Бречалова о том, что попытки провести оппозиционные мероприятия не нашли поддержки среди жителей региона.

По его словам, жители республики отмечали 10 июня День двора, 11 июня – День района, а 12 июня – День России, который совпал с Днем города. При этом жители не поддержали протестные акции 12 июня. «Все имеют право проявить инициативу», - прокомментировал Путин.