Адвокат Дадаева заявил о фальсификации вердикта присяжных по делу об убийстве Немцова

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Адвокат подсудимого Заура Дадаева заявил, что вердикт присяжных был изменен после его оглашения. «Фальсификация вердикта произошла в течение последних 20 минут», - сказал Марк Каверзин.

По его словам, после непосредственного оглашения вердикта в него были внесены изменения, что «является грубейшим нарушением норм УПК, которая ведет к отмене вердикта».

«То, что огласила старшина, и то, что было записано в вердикте, не было. Старшина присяжных в пятом вопросе не сказала "да, доказано", это было внесено позже»,- пояснил он.

По его словам, «они сидели трое суток, они голосовали и неправильно написали вердикт». Кроме того, запись ответа была сделана не на оборотной стороне листа, а на отдельном листе. «Видите, лист даже не пронумерован!» - подчеркнул адвокат.