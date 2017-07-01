Число пострадавших в результате непогоды в Москве выросло до 16

По последним данным, в результате непогоды в Москве пострадали 16 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах. «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

В Подмосковье госпитализированы три человека. «Травмы различной степени тяжести получили три человека. Все они госпитализированы», — сказал источник. Таким образом, в Москве и Московской области жертвами стали два человека, еще 19 пострадали.

В Москве шквалистый ветер повалил более 1100 деревьев и стал причиной повреждения 95 автомобилей, сообщили в экстренных службах. Кроме того, ветер повредил кровли 10 домов — семи многоквартирных и трех частных. Дождем были затоплены 24 участка проезжей части.