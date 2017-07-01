Собянин пообещал, что за выходные последствия непогоды будут устранены

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что до понедельника последствия непогоды в столице будут устранены. «Ураганный ветер повалил 1200 деревьев. До понедельника все последствия непогоды будут устранены», — написал Собянин в Twitter.

Мэр подтвердил гибель одного человека в Москве. «Во время вчерашнего шторма в Москве один человек погиб от удара молнии. Четверо пострадавших находятся в больницах. Вся необходимая помощь оказывается», — говорится в сообщении Собянина.

Ранее сообщалось о 16 пострадавших в Москве, некоторым медицинская помощь была оказана амбулаторно. В Подмосковье в результате непогоды пострадали три человека, еще один мужчина погиб.