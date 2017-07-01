МЧС снова предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

По данным Росгидромета, в субботу в Москве в период с 13.00 до 19.00 ожидаются кратковременный дождь, гроза, усиление юго-западного ветра до 12-17 м/с. Возможны скопление воды на дорогах, повреждения линий электропередачи и кровель домов, повал деревьев.

МЧС рекомендует переждать непогоду в капитальном строении. Оказавшись на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, парковать автомобиль в гараж. В грозу рекомендуется не пользоваться автотранспортным средством, не находиться у водоемов и не купаться.

В пятницу на Москву обрушился мощный ливень со шквалистым ветром, порывы местами достигали 22 м/с. В результате непогоды в Московском регионе погибли два человека, еще 19 пострадали. Ветер привел к повреждению 95 автомобилей, кровель 10 домов.