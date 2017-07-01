Дмитрий Медведев почтил в Страсбурге память Гельмута Коля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев почтил память бывшего канцлера Германии Гельмута Коля. Церемония прощания проходит сегодня в здании Европейского парламента в Страсбурге. На нее прибыли более трех десятков действующих и бывших глав государств и правительств.

Приглашенных в фойе встречают председатель Европейского союза Дональд Туск, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского парламента Антонио Тайяни. Медведев поднялся в траурную комнату, где находится гроб с телом бывшего федерального канцлера, и почтил его память минутой молчания.

Попрощаться с Колем приехали президенты Австрии, Албании, Германии, Литвы, Польши, Украины и Франции, премьер-министры Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Израиля, Латвии, Люксембурга, Нидерландов, Словении, Финляндии, Швеции, Эстонии и федеральный канцлер Германии.

По окончании церемонии прощания Медведев кратко пообщался с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.