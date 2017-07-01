Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара и королем Бахрейна

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Разговор состоялся по инициативе катарской стороны, отметили в Кремле.

«Обстоятельно обсужден кризис в отношениях между Катаром и рядом других государств. Владимир Путин подчеркнул важность политико-дипломатических усилий, направленных на преодоление имеющихся разногласий и нормализацию создавшейся непростой ситуации», — говорится в сообщении Кремля.

Ранее сегодня Путин обсудил по телефону кризис вокруг Катара с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. «При обмене мнениями по ситуации, сложившейся вокруг Катара, отмечено, что это оказывает негативное влияние и на без того непростое положение дел в Ближневосточном регионе. Подчеркнута необходимость налаживания прямого взаимоуважительного диалога между всеми вовлеченными в этот конфликт государствами», — отметили в Кремле.

Также был обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе российско-бахрейнских переговоров на высшем уровне в сентябре прошлого года в Москве.