В Бостоне автомобиль врезался в толпу, пострадали 9 человек

В Бостоне автомобиль врезался в группу пешеходов, передает CNN со ссылкой на полицию.

По предварительным данным, пострадали девять человек. С ранениями различной степени тяжести их госпитализировали. Злоумышленник задержан и дает показания. Он не пытался скрыться. По словам представителя полиции, инцидент произошел в районе большого скопления людей, где находятся рестораны и обычно паркуются местные таксисты на отдых.

Как сообщает АВС, инцидент произошел недалеко от международного аэропорта имени генерала Эдварда Лоуренса Логана. По мнению источников АВС, полиция склонна рассматривать происшедшее как ДТП, а не теракт.