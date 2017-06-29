Во Франции задержан мужчина, пытавшийся въехать в толпу прихожан мечети

Сотрудники полиции задержали мужчину, пытавшегося врезаться на автомобиле в толпу людей возле мечети в пригороде Парижа - районе Кретей, сообщает Reuters.

Происшествие происходило возле одной из местных мечетей около 18.30 по местному времени. Мужчина на внедорожнике попытался задавить группу верующих возле мечети, но их спасло защитное заграждение, установленное перед мечетью.

Преступник после попытки наезда скрылся. Он был задержан чуть позже дома.