Главный редактор «Спутника и погрома» назвал неправомерным требование о блокировке ресурса

Главный редактор медиаресурса «Спутник и погром» Егор Просвирнин отверг обвинения в экстремизме. Он сказал радио «Говорит Москва», что считает неправомерным требование Генпрокуратуры о блокировке. «Наш ресурс действительно ресурс националистического толка. Насколько я знаю, национализм не запрещен в России, и я не понимаю, почему националистические ресурсы должны блокироваться. Терроризм и экстремизм – это совершенно конкретные обвинения, в отличие от националистического толка», - заявил он.

Генпрокуратура 6 июля направила в Роскомнадзор шесть требований для оперативной блокировки противоправного контента. Ведомство сообщило, что выявило в интернете информационные ресурсы националистического толка, которые «пропагандируют идеи национальной и религиозной розни, что формирует угрозы общественной безопасности, побуждают к экстремизму». Для примера были названы «Спутник и погром», «Русский сектор», «Правый взгляд», а также упомянуты материалы, оправдывающие деятельность запрещенных в России организаций, таких как «Правый Сектор», «Исламское государство Ирака и Леванта», «Джебхат ан-Нусра».