В Венесуэле родственники двух оппозиционеров сообщили об их задержании

В Венесуэле родственники двух лидеров оппозиции, находившихся под домашним арестом, сообщили об их задержании. Сотрудники силовых структур в ночь на 1 августа забрали Леопольда Лопеса и Антонио Ледесму и, по словам их семей, увезли в неизвестном направлении, передает Reuters. До этого оба оппозиционера – бывшие чиновники Каракаса – призывали к участию в акциях протеста против создания в стране конституционной ассамблеи.

Лопес ранее обвинялся в организации уличных протестов против Мадуро в 2014 г., под домашний арест его отпустили только недавно. Ледесму обвиняли в попытке организовать государственный переворот.

Жена Лопеса и дочь Ледесмы сообщили о задержании в Twitter и выложили соответствующее видео.

МВД Венесуэлы пока на запрос Reuters не ответило.

В Венесуэле с весны проходят массовые акции протеста после попытки верховного суда страны присвоить себе полномочия национальной ассамблеи. Силовикам справиться с протестующими с разрешения властей помогают вооруженные отряды сторонников президента Николаса Мадуро. По официальным данным, за четыре месяца в столкновениях и беспорядках погибло около 120 человек. Протесты вспыхнули с новой силой в связи с тем, что 30 июля власти провели выборы в новый орган власти – конституционную ассамблею, которая получит право менять конституцию. Оппозиция считает создание такого органа власти незаконным без предварительного референдума и обвиняет Мадуро в попытке ввести диктатуру.