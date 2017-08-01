Украина готовит иск к России из-за ограничений судоходства в Керченском проливе

Киев готовит иск в отношении введенных Россией ограничений судоходства в Керченском проливе из-за строительства моста. Об этом рассказал замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

Россия начала работы по строительству керченского моста в феврале 2016 г. На вторую половину августа запланирована установка арочных пролетных строений - самых габаритных элементов моста, - которая предусматривает ограничение судоходства. Ранее министр транспорта России Максим Соколов отмечал, что ограничения будут минимальными.

«Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России выделяет проблему перекрытия Керченского канала и введения ограничений по судовому ходу. Сейчас готовится иск и подсчитываются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами», - уточнил Лавренюк.

По его словам, это «политический вопрос», его решением занимаются несколько ведомств.