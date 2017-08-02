На Трампа подали в суд за вмешательство в работу Fox News

В США в суд подан иск, в котором президент Дональд Трамп обвиняется в попытках повлиять на редакционную политику Fox News, чтобы отвлечь внимание общественности от «российского следа» в президентских выборах. Первым об иске сообщила радиостанция NPR.

Белый дом интересовался сообщениями Fox News о расследовании убийства в 2016 г. сотрудника Демократического национального комитета (DNC) демпартии США Сета Рича. В одной из публикаций Fox утверждалось, что Рич участвовал в организации утечки электронной переписки партии в WikiLeaks. Была версия, что убили его по заказу демократов, чтобы не дать ему проговориться. Из иска следует, что чиновники администрации Трампа способствовали продвижению этой версии, чтобы переместить фокус внимания общественности с другой - о том, что за взломом сервера DNC и утечкой переписки демократов стоят хакеры, якобы нанятые российскими властями. К иску приложено текстовое послание от 14 мая якобы от финансового советника Эда Бутовски, сторонника Трампа, который часто дает комментарии Fox News на финансовые темы. В послании говорится, что президент «только что прочитал эту статью», хочет, чтобы она была немедленно опубликована, но решайте сами и не считайте, что на вас давят.

Та самая статья была в результате опубликована 16 мая и затем снята с сайта, сообщает ABC News. Из иска следует, что Трамп читал статью до ее публикации. Истец также жаловался, что его заявления в этой статье были искажены.

Источники ABC News в ФБР говорили ранее, что убийство Рича признано ошибкой грабителя и расследование дела прекращено.

Истец - платный комментатор Fox News Род Уиллер. По его словам, Бутовски предложил ему деньги за расследование убийства Сета Рича по просьбе убитых горем родителей, а также Бутовски собирался доказать, что Рич стоит за утечками переписки демократов в WikiLeaks и что убили его по заказу демократов.

Уиллер утверждает, что бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в апреле встречался с ним и Бутовски и просил держать его в курсе расследования. Спайсер подтвердил ABC News, что встречался с Бутовски - давним сторонником президента, который привел на встречу еще одного комментатора Fox News. Однако он добавил, что Белый дом не имеет никакого отношения к публикациям Fox о расследовании убийства Рича.

Бутовски заявил, что шутил, когда говорил, что Трамп читал черновик статьи.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам, что президент ничего не знал об этой статье Fox News и что администрация США не вмешивалась в работу телеканала над этой историей.