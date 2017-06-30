WP: Twitter ищет способы борьбы с фейковыми новостями

Сеть микроблогов Twitter изучает возможность добавления функции, которая позволила бы пользователям отмечать твиты, содержащие недостоверную, ложную или вредную информацию, сообщает газета Washington Post со ссылкой на два источника в компании. Функция сейчас находится в стадии тестирования.

Twitter испытывает множество проблем из-за фейковых новостей, которые распространяются на его платформе, отмечает издание. Кроме того, экстремисты используют сеть микроблогов в качестве инструмента для вербовки.

«Эти давние проблемы приобрели новую актуальность после президентских выборов, когда критики и исследователи указывали на негативный эффект социальных сетей на публичные дебаты», — говорится в сообщении. Согласно данным опроса, проведенного исследовательским центром Pew, две трети взрослого населения США отмечают, что сфабрикованные новостные материалы, распространенные в соцсетях, вызвали «большую путаницу».

Пресс-секретарь Twitter Эмили Хорн сказала, что у компании «нет текущих планов по запуску» этой функции. На вопрос, тестируется ли эта опция сейчас, Хорн не ответила. Она добавила, что Twitter расширяет персонал и ресурсы, чтобы создавать новые инструменты, но о деталях говорить отказалась.