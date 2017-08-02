Песков: заявления Вашингтона по поводу ужесточения антироссийских санкций противоречивы

В Кремле отмечают противоречивый характер заявлений по ужесточению антироссийских санкций, поступающих из Вашингтона, и считают важным узнать, что об этом думает лично президент США Дональд Трамп, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, важно, что об этом думает президент США и что он думает в целом о нынешнем состоянии и перспективах двусторонних отношений, но пока вместе с вами мы не слышали таких заявлений», - сказал Песков.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Трамп не рад возможности новых антироссийских санкций, в то время как вице-президент США Майкл Пенс назвал эти санкции единым голосом Трампа и конгресса.

«Ни я, ни президент не были в восторге от этого, но законопроект поддержало подавляющее большинство конгрессменов. Так что все указывает на то, что президент подпишет этот документ», - добавил он.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время не планируется.

Накануне вице-президент США Майкл Пенс на совместной пресс-конференции с главой правительства Грузии Геогрием Квирикашвили сообщил, что Трамп в скором времени намерен подписать законопроект о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР.