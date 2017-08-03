Белый дом: Трамп не оспаривает вмешательство России в политику США

Подписав закон о санкциях, президент Дональд Трамп дал четкий сигнал, что администрация США не потерпит вмешательства России в демократические процессы в Америке, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. На уточняющие вопросы журналистов Сандерс сказала, что президент уже не спорит с тем, что Россия вмешивалась в выборы в США и он говорил это на пресс-конференции в Польше перед встречей с Владимиром Путиным в Гамбурге.

6 июля в Польше Трамп заявил, что допускает, что Россия вмешивалась в президентские выборы не только в США, но и что это могли делать и другие страны. При этом он подчеркнул, что никто не может быть в этом уверен. Также президент раскритиковал своего предшественника Барака Обаму: если тот знал о вмешательстве России, почему ничего не сделал с августа 2016 г. до дня голосования 8 ноября? (цитата Fox News). Однако же Обама «сел в лужу» (choked) и ничего не сделал, потому что верил в победу Хиллари Клинтон.

24 июля Трамп в очередной раз указал на отсутствие доказательств вмешательства российских представителей в выборы 2016 г. Тему «российского вмешательства» он предпочитает упоминать в том контексте, что демократы и их сторонники искусственно ее раскручивают, пытаясь оправдаться за проигрыш Клинтон на выборах и помешать ему выполнять предвыборные обещания и проводить свою политику. Несмотря на такие его заявления, встречу с Путиным 7 июля Тармп начал с вопроса о возможном вмешательстве Москвы в американские выборы, заявил тогда госсекретарь США Рекс Тиллерсон. The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме тогда писала, что обсуждение этого вмешательства продолжалось 40 минут.

Трамп 2 августа подписал принятый конгрессом закон о санкциях, высказав при этом возражения в связи с «недостатками» этого закона, который, по оценке президента, ограничивает его полномочия. Однако он подписал закон, чтобы дать возможность конгрессу проводить свою политику и потому, что он сам поддерживает «жесткие меры в целях наказания и предотвращения агрессивного и дестабилизирующего поведения Ирана, Северной Кореи и России». Сандерс на брифинге повторила, что президент одобряет жесткие меры для наказания и сдерживания действий «неуправляемых режимов Ирана и Северной Кореи» и послал сигнал России о недопустимости вмешательства в демократические процессы в США. Несмотря на то что закон ущемляет полномочия президента, он подписал его в интересах национального единства, добавила она.