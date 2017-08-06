Десять пассажиров American Airlines попали в больницы после турбулентности

Самолет авиакомпании American Airlines, летевший из Афин в Филадельфию, попал в зону сильной турбулентности. В результате инцидента пострадали 10 человек, они были госпитализированы после приземления, сообщает газета The Washington Post.

По словам пассажиров, самолет начало сильно трясти после 10 часов полета, незадолго до приземления. Бортпроводники в этот момент разносили последние на данном рейсе напитки перед посадкой.

Травмы получили три пассажира и семь членов экипажа. Очевидцы описывают, что в этот момент напитки начали проливаться, дети плакать и появилось ощущение, что самолет «был в свободном падении».