Из-за турбулентности на рейсе China Eastern Airlines пострадали 20 человек

Как минимум 20 пассажиров рейса China Eastern Airlines пострадали из-за турбулентности, сообщает издание Shanghai Daily со ссылкой на авиакомпанию. Самолет летел из Парижа в китайский город Куньмин, инцидент произошел перед посадкой.

Пострадавшие госпитализированы с переломами, рваными ранами и другими травмами, четыре человека находятся в тяжелом состоянии. В больнице пояснили, что большинство травм получено из-за падения багажа с полок.