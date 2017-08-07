NYT: Тиллерсона критикуют за неспособность наладить аппаратную работу в госдепе

Советники госсекретаря США Рекса Тиллерсона занимаются тем, что лично редактируют рутинные поздравительные телеграммы, тогда как в руководящем составе госдепартамента до сих пор остается 38 вакансий, пишет The New York Times со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве. В результате работа по ряду важных направлений остается фактически парализованной, а оперативной деятельностью вынужден заниматься узкий круг советников – всего несколько человек, вместо того чтобы работать над внешнеполитической стратегией.

Отлаженные механизмы работы госдепа Тиллерсон вынужден пересматривать лично, признает его советник Роберт Хэммонд. «Мы обнаруживаем серии проблем, которые игнорировали и окончательно запустили. Эти проблемы вызывают более крупные неприятности, которые можно устранить, если все отрегулировать должным образом», – рассказал он о бюрократической специфике внешнеполитического ведомства.

Тиллерсон нанял две консалтинговые компании, провел общее обследование деятельности госдепа и создал пять команд для анализа работы его подразделений, сообщает издание. Ранее он заявлял о намерении сократить бюджет ведомства на 31%, а штат – на 8%. Свои планы он после консультаций с подчиненными должен представить в конгресс до 15 сентября, но, вероятно, это случится лишь к концу года.

Критики Тиллерсона настаивают, что без делигирования полномочий рабочей структуры не выстроить. «Госсекретарь должен сосредоточиться на президенте, его политике и главах других правительств, с которыми он имеет дело. Это означает, что он не может руководить департаментом», – уверен Николас Бернс, замгоссекретаря по политическим вопросам в правительстве Джорджа Буша.