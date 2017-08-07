Польский МИД прокомментировал сделку по закупке американских комплексов Patriot

Намерение Варшавы приобрести у США дополнительные комплексы ПВО Patriot к тем 10, переговоры о которых идут с 2010 г., связано с размещением российских «Искандеров» в Калининградской области, пояснил в интервью «Коммерсанту» министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. «Вот вам и ответ: российские ракеты уже там размещены, а у нас до сих пор нет системы ПВО, чтобы в случае возможной атаки защитить себя. Мы не предпринимаем шаги первыми – мы реагируем на то, что мы видим. Тем более что Patriot не позволяет напасть ни на какую страну – в этом плане система бесполезна. А «Искандеры» можно использовать для атаки, снабдив их ядерными боеголовками», – указал министр. Он особенно подчеркнул, что российская военная доктрина официально предусматривает нанесение «превентивного ядерного удара», тогда как в документах НАТО такого положения нет.

Сроки подписания контракта пока не определены. Пока заключено предварительное соглашение и изложены пожелания Варшавы по спецификациям батарей, радаров и сопутствующего оборудования. «Теперь мы ждем ответа от США насчет технических деталей договора и цены. Так что назавтра поставок ждать не стоит», – отметил Ващиковский. Ранее сообщалось, что поставки должны быть осуществлены до 2022 г.

Министр подтвердил, что количество батарей, которые планируется закупить, «близко» к тому, о чем писали СМИ. В прессе говорилось, что закуплено может быть 8 ЗРК. Глава польского МИДа пояснил, что цена в этом вопросе – не главное. Приоритет заключается в том, «чтобы системы ПВО защищали как минимум три точки: во-первых, столицу, во-вторых, ту часть страны, через которую в Польшу могут прибыть дополнительные силы НАТО для поддержки нашей обороноспособности, и в-третьих, главный штаб или другое важное с оборонной точки зрения место – тут выбор зависит от мнения военных. Обычно для защиты каждой из таких точек требуется три батареи». Ранее The Guardian сообщала, что сумма сделки должна составить около $5 млрд, в минобороны Польши говорили, что она не превысит $7,7 млрд.

Отвечая на вопрос о готовности Польши разместить у себя ракеты средней и малой дальности в случае пересмотра конгрессом договора по РСМД, Ващиковский заявил, что «пока это все спекуляции: предложения от США мы не получали, а решение о размещении подобного вооружения зависело бы от НАТО». Варшава, по его словам, такую перспективу пока не рассматривает.