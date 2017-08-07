Тиллерсон: США ответят на сокращение своего диппредставительства в России к 1 сентября

Требование Москвы сократить американский дипкорпус в России на 755 человек – до 455 сотрудников – приведет к ответным шагам Вашингтона, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, отвечая на вопросы журналистов. Это произойдет до 1 сентября, какие именно действия будут предприняты, в Белом доме пока не решили, приводит его слова Associated Press.

Тиллерсон рассказал, что в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Маниле он задал ему несколько уточняющих вопросов по этой теме. В США считают, что их дипкорпус в России гораздо меньше.

Решение о сокращении числа американских дипломатов в России было принято в ответ на одобрение конгрессом законопроекта о дополнительных санкциях против России. Позже документ подписал президент США Дональд Трамп. В декабре 2016 г. США выслали 35 российских дипломатов – таковы были антихакерские санкции Белого дома.

При этом Тиллерсон выразил надежду, что, несмотря на санкции, США и Россия смогут сотрудничать по важным для обеих стран вопросам. Лавров заявил, что Москва готова к продолжению диалога на уровне замминистра иностранных дел, по линии Томас Шеннон – Сергей Рябков.