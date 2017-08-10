Студентка из Новосибирска получила три года колонии за планы уехать в Сирию

В Новосибирске 20-летняя студентка приговорена к трем годам колонии общего режима за намерение присоединиться к террористам в Сирии. Как сообщает ТАСС, этот приговор вынесла выездная коллегия судей Дальневосточного окружного военного суда. Суд и следствие установили, что Валерия Старостенко планировала в Сирии вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Джебхат ан-Нусра» (подразделение «Аль-Каиды», также запрещенной в России). Она признала вину.

По версии следствия, Старостенко была завербована в 2016 г. через соцсети. Участник группировки по имени Абдуллах предложил ей выйти за него замуж, девушка согласилась и собралась в Стамбул, откуда ее обещали переправить в Сирию. В московском аэропорту «Шереметьево» ее задержали сотрудники ФСБ, когда она ждала стыковки рейсов.