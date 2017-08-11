МВД сократит сроки выдачи загранпаспортов

Министерство внутренних дел по поручению правительства приступило к разработке поправок в законодательство, сокращающих сроки оформления и выдачи загранпаспортов. Уведомление о начале разработки законопроекта МВД разместило на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В полиции отмечают, что поправки необходимо внести из-за длительных сроков оформления заграничных паспортов в настоящее время.

Насколько будет предложено сократить бюрократические процедуры, пока не уточняется.

Согласно действующей редакции закона, срок оформления загранпаспорта не должен превышать один месяц в случае подачи заявления по месту жительства и четырех месяцев в случае подачи заявления по месту пребывания.

При наличии документально подтвержденных обстоятельств, связанных с необходимостью экстренного лечения, тяжелой болезнью или смертью близкого родственника и требующих выезда из РФ, срок оформления паспорта не должен превышать трех рабочих дней.