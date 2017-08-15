Трамп поручил начать расследование о хищении Китаем интеллектуальной собственности

Президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю Роберту Лайтхайзеру изучить возможные нарушения интеллектуальных прав американских компаний со стороны Китая. Об этом сообщает Reuters. Сам Трамп счел это большим шагом.

У Лайтхайзера будет год на предварительное исследование вопроса. После этого в зависимости от сделанных выводов Вашингтон может запустить процедуру официального расследования, которая приведет к ужесточению торговых правил в отношении его крупнейшего торгового партнера, в том числе к возможному введению пошлин на отдельные китайские товары. Чиновники Белого дома говорят, что объем хищения интеллектуальной собственности Китаем может достигать $600 млрд.

Распоряжение о начале расследования Трамп отдал в Белом доме, нарушив свой 17-дневный отпуск в Нью-Джерси. Давление США на Китай усиливается на фоне обострения северокорейского кризиса. В Пекине считают, что таким образом США пытаются заставить Китай сильнее воздействовать на Пхеньян.

В конце июля издание Politico писало о начале разработки Белым домом ограничительных мер в отношении Китая. Речь может идти о введении квот или тарифов на импорт китайской продукции, например стали.