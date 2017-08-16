Лавров отметил снижение градуса риторики вокруг КНДР

В Москве приветствуют снижение градуса риторики вокруг ситуации с КНДР, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В последнее время мы отмечаем, что чуть-чуть эта риторика стала поспокойнее, и, наверное, (это) надо приветствовать, по крайней мере, надеяться, что горячие головы немножко остудились», - заявил Лавров.

Он добавил, что Россия будет добиваться вместе с КНР выполнения обязательств Совета Безопасности, которые касаются необходимости возвращения к политическому процессу.

Он также заявил, что экономическое воздействие на власти Северной Кореи исчерпано. Лавров подчеркнул, что Москва не приемлет планы некоторых стран по экономическому удушению Северной Кореи. «Мы не можем поддерживать тех идей, которые некоторые наши партнеры продолжают вынашивать, которые направлены буквально на экономическое удушение Северной Кореи со всеми негативными гуманитарными трагическими последствиями для граждан КНДР», - сказал глава МИД РФ.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил во вторник в Вашингтоне, что готов к диалогу с Северной Кореей, но все зависит от ее лидера Ким Чен Ына. В понедельник Тиллерсон и министр обороны США Джеймс Мэттис опубликовали статью в The Wall Street Journal, в которой заверили, что США не ставят перед собой цель смены режима в КНДР.