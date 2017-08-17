Суд удовлетворил просьбу госадвоката Януковича о выходе из дела

Оболонский районный суд Киева удовлетворил просьбу госадвоката бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталия Мешечека, который попросил освободить его от обязанностей защитника в суде по делу о госизмене.

«Суд считает возможным удовлетворить просьбу адвоката. Одновременно поручается региональному центру по предоставлению вторичной правовой помощи безотлагательно назначить нового адвоката», — сказал судья Владислав Девятко.

Он добавил, что следующее заседание должно состояться 6 сентября, до этого времени должен быть назначен новый адвокат.

Ранее в начале судебного заседания Мешечек заявил ходатайство о том, чтобы суд освободил его от обязанностей защитника Януковича. Адвокат мотивировал это «особой сложностью дела» и тем, что у него нет возможности привлечь помощников. Сторона обвинения просила суд не удовлетворять просьбу адвоката. По мнению прокуратуры, самоотвод адвоката направлен на затягивание дела.