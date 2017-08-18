Тиллерсон подтвердил гибель американца во время теракта в Испании

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в пятницу подтвердил информацию о гибели гражданина США во время теракта в Барселоне. «Мы получили подтверждение данных о гибели одного гражданина США во время теракта в Испании», - заявил он в ходе выступления в Госдепартаменте.

Кроме того, по словам Тиллерсона, власти США проверяют данные о других американцах, которые могли погибнуть или получить ранения в Барселоне.

Во время теракта в туристическом центре Барселоны 17 августа погибли 13 человек. Пострадали больше 100 человек - это граждане 34 стран.