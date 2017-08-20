Король Марокко помиловал 415 осужденных за терроризм

Король Марокко Мохаммед VI помиловал 415 заключенных, осужденных за терроризм, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на министерство юстиции страны. Еще одному человеку смягчили наказание, заменив смертную казнь 30-летним тюремным сроком.

«Эти осужденные продемонстрировали свою верность незыблемым ценностям нации и национальным институтам, выразили свое неприятие экстремизма и терроризма, показывая хорошее поведение в тюрьме», — заявили в ведомстве.

Такое решение было принято королем накануне 64-й годовщины революции в Марокко.

По данным агентства, среди освобожденных несколько человек, связанных с нападением в марокканском городе Касабланка в мае 2003 г., жертвами которого стали 45 человек, включая 12 террористов-смертников.