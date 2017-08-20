В Красноярске введен режим чрезвычайной ситуации из-за ливней

В связи с выпадением большого количества осадков в Красноярске введен режим чрезвычайной ситуации, говорится в сообщении администрации города. Ливень обрушился на город накануне вечером, за несколько часов выпало 44 мм осадков, еще 14 мм ожидается в течение суток.

В Красноярске был создан оперативный штаб, который координирует деятельность коммунальных предприятий и оперативных служб. Глава города Эдхам Акбулатов поручил подготовить места для возможной эвакуации людей.

В нескольких районах города начались перебои с электричеством, более 80 домов временно оказались без света. Подтопленными дождевыми водами оказались кровли и подвалы в 85 домах, а также 43 участка дорог. Полностью закрыты для движения пешеходов все подземные переходы. Кроме того, из-за осадков прекращено движение троллейбусов и трамваев.