Несколько человек погибли при стрельбе на международной выставке в Дамаске

Террористы устроили стрельбу на международной промышленной выставке в Дамаске. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силах безопасности, в результате инцидента погибли как минимум четыре человека, еще несколько получили ранения.

В момент обстрела выставка еще не открылась. По данным агентства, обстрел вели вооруженные группировки из пригорода Дамаска - Гуты.

Дамасская международная ярмарка промышленности до войны в Сирии считалась самой старой и одной из самых крупных в Ближневосточном регионе. В первый раз ее провели в 1954 г., в последний раз — в 2011 г.

В этом году в выставке принимают участие 43 страны, в том числе Россия, Белоруссия и Армения. Посетят выставку до 70 000 человек.