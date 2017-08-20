В Москве отравились 36 итальянских туристов

В Москве 36 итальянских туристов, остановившихся в столичном отеле «Бородино», получили пищевое отравление, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на московский туристический call-центр. «Администрация отеля утверждает, что туристы отравились не в ресторане отеля, а в другом месте», — рассказали там.

В отеле «Интерфаксу» заявили, что итальянцы получили отравление не на территории гостиницы. «Итальянские туристы получили отравление вне гостиницы. Сейчас идет выяснение всех обстоятельств», — сказал представитель отеля.

Состояние отравившихся туристов не уточняется.