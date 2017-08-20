Путин: роль государства в фильтрации информации СМИ должна быть минимизирована

Фильтрация информации должна осуществляться не государством, а профессиональным творческим сообществом и СМИ, заявил президент России Владимир Путин.

«Должно быть запрещено то, что в законе запрещено, и в интернете, и на телевидении и в других СМИ. Все другое может быть осуществлено только одним способом. Это фильтрация с помощью самого творческого сообщества», — сказал Путин на встрече с участниками молодежного форума «Таврида».

Президент отметил, что в современном мире сложно фильтровать информационный поток. «Есть опасения, что эта фильтрация примет идеологический характер и общество будет лишено возможности получать достоверную открытую прямую информацию», — сказал он.

«Было бы правильно, чтобы если не исключить, то минимизировать, а лучше исключить влияние на эти процессы со стороны государства», — считает президент.