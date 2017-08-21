«Коммерсантъ»: в Дагестане несуществующий судья взыскал с Hyundai 18,2 млн рублей

В местном третейском суде (ТС) Дагестана в отношении Hyundai было вынесено решение на 18,2 млн руб. В дагестанской коллегии Федерального арбитражно-третейского суда (ФАТС) о таком споре неизвестно, а вынесший решение судья никогда не работал в этом суде, сообщает «Коммерсантъ».

В апреле 2016 г. Надим Апаев купил Hyundai Equus за 1,3 млн руб., но через несколько месяцев у него выявились дефекты. Покупатель потребовал заменить товар аналогичным, но, так как эта модель была снята с производства, Hyundai 6 октября вернула ему деньги. Затем Надим Апаев подал к «Хендэ мотор СНГ» иск в Советский районный суд Махачкалы о взыскании 2,4 млн руб., утверждая, что именно на такую сумму (до 3,7 млн руб.) выросла стоимость купленного им автомобиля на момент возмещения средств, а также 2,3 млн руб. пеней. Однако суд не нашел доказательств роста цены автомобиля и отклонил иск. 26 апреля Верховный суд Дагестана оставил решение без изменений.

При этом 4 августа представителей российского дистрибутора автомобилей ООО «Хендэ мотор» вызвали в суд для получения исполнительного листа на решение ФАТС. В решении сообщалось, что Hyundai должна выплатить 18,21 млн руб. компенсации и 417 000 руб. третейского сбора.

Истцом выступил Абдурахман Магомедов, которому Апаев уступил права требования. Размер пеней вырос до 9,6 млн руб., и истец потребовал 6 млн руб. за нарушение прав потребителя.

Дело рассматривали на основании арбитражного соглашения. Отмечается, что якобы с согласия дистрибутора и покупателя споры передали в ФАТС, дело рассматривалось только судьей. В документе сказано, что Hyundai уведомили о судебном разбирательстве, но представители компании не пришли в суд.

По информации газеты, доказательств повышения стоимости автомобиля в документах по-прежнему не было, а текст решения повторяет вердикт Верховного суда Дагестана в части нормативной базы и аргументов сторон.

«Считаем, что решение ТС фальсифицировано с целью хищения денежных средств либо было выполнено судьей ТС в Махачкале с превышением полномочий», – заявила руководитель юридического отдела «Хендэ мотор СНГ» Наталья Моисеева. Она пояснила, что компания не вступала в отношения с Абдурахманом Магомедовым, у Hyundai нет задолженности, автоконцерн не заключал арбитражных соглашений и не получал уведомлений о рассмотрении дела.