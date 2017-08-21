В Ростове-на-Дону из зоны пожара эвакуированы порядка 650 человек

Из зоны пожара в центре Ростова-на-Дону, где горят 25 домов, эвакуировано порядка 650 человек. Об этом рассказали в пресс-службе Южного регионального центра МЧС России. Число обратившихся за помощью медиков увеличилось до 27 человек. «Из них четверо - с ожогами, трое госпитализированы, шестерым оказана первая помощь в травмпункте. Еще двое лежачих больных были эвакуированы из зоны, где произошел пожар», – рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Ростовской области.

На тушение пожара из Москвы вылетел самолет Ил-76 МЧС России. В МЧС уточнили, что локализовать пожар удалось на шести из девяти участков. По словам начальника Южного регионального центра МЧС Игоря Одера, тушение пожара осложнено плотной застройкой и сильным ветром, порывы которого достигают 15 м в секунду.