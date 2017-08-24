МИД подтвердил причину смерти российского посла в Судане

Посол России в Судане Миргаяс Ширинский умер от острого сердечного приступа, сообщила представитель МИД России Мария Захарова. О смерти дипломата стало известно 23 августа вечером. Захарова напомнила, что, по данным посольства, Ширинский умер около шести часов вечера. «Посла обнаружили с признаками острого сердечного приступа. Сотрудники посольства вызвали врача, но, к сожалению, спасти Ширинского не удалось», - цитирует ее «Интерфакс».

Захарова отметила высокий профессионализм Ширинского и выразила от имени МИДа соболезнования родным и близким дипломата.

Вечером в среду официальный представитель полиции Хартума полковник Хасан ат-Тиджани заявил «РИА Новости», что Ширинский умер во время плавания в бассейне, а его смерть наступила по естественным причинам. Пресс-секретарь посольства Сергей Коняшин затем сказал, что врач, осмотревший тело, сказал, что по внешним признакам можно говорить о проблемах с сердцем.