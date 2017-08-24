РБК: в школе 2107 переносить начало занятий не будут

Секретарь директора московской школы № 2107 Александр Крючков заявил РБК, что ничего не знает о переносе первого учебного дня в году с 1 на 4 сентября. «На сегодняшний день от директора никакой официальной информации по поводу переноса не поступало. Никому мы рассылку по данному вопросу не делали», — заявил он. Ранее он сообщил радио «Говорит Москва», что торжественная линейка по поводу начала учебного года перенесена на 4 сентября и переадресовал дальнейшие вопросы в столичный департамент образования. По данным радиостанции, о переносе линейки родители учеников школ Мещанского района Москвы сообщили в соцсетях. Они говорят, что мероприятие перенесено в школах рядом с Соборной мечетью из-за Курбан-байрама.

РБК опросил несколько школ (№ 2054 Мещанского района, № 1219 на Садовой-Сухаревской), и там также заявили, что начало учебного года у них не переносится. О переносе линеек в школах не говорили.

Московский муфтий отказался от комментариев.