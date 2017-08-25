Экс-премьер Таиланда не явилась на собственный приговор

Бывший премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават не явилась в Верховный суд на вынесение приговора, сообщает Reuters. Ее адвокат сообщил суду, что у нее проблема с ухом и она не смогла прийти. Вынесение приговора отложено на 27 сентября. Чинават, семья которой доминирует в политике страны на протяжении более чем 15 лет, может получить до 10 лет лишения свободы по обвинению в халатности при реализации госпрограммы по залоговому выкупу риса у фермеров. Убыток от действий властей по этой госпрограмме обвинение оценивает в десятки миллиардов долларов.

Верховный суд выписал ордер на арест Чинават, пишет Bangkok Post. По данным газеты, суд решил, что у подсудимой не было оснований для неявки, поскольку не принес справку от врача, которая бы подтверждала ее плохое самочувствие. Также суд обратил в пользу государства залог в размере 30 млн батов (более $900 000), ранее внесенный экс-премьером, сообщают Bangkok Post и ТАСС со ссылкой на Thai PBS. В Facebook Йинглак Чинават в четверг призвала своих сторонников не идти в суд на вынесение приговора, отмечает Bangkok Post.

Между тем, представители находящейся ныне у власти военной хунты высказали предположение, что Чинават могла уехать из страны. Как сообщает Reuters, это заявил журналистам вице-премьер Правит Вонгсуван. До этого он говорил, что у него нет точной информации о ее местонахождении. Такое же мнение высказал и один из судей Верховного суда: «Мы думаем, обвиняемая скрывается или бежала».

Адвокат Чинават, объяснявший суду о ее проблемах со здоровьем, также сказал, что не знает, где находится его клиентка. Пресс-секретарь экс-премьера отказалась от комментариев.