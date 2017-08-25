Мэрия Москвы не будет вмешиваться в решения школ о датах торжественных линеек

Власти Москвы не будут вмешиваться в решения школ о переносе линеек с 1 сентября на другие дни в связи с тем, что на эту дату выпал в 2017 г. праздник Курбан-байрам. Это ТАСС заявил заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников. Он подчеркнул, что вопрос о сроках школьных мероприятий относится исключительно к компетенции администрации школы. «Решение принимается на уровне школы при участии управляющего совета образовательного учреждения», - уточнил чиновник.

По словам заммэра, перенести торжественную линейку в московской школе № 2107 в Мещанском районе попросили родители. Если администрация на это согласится, сайт школы об этом проинформирует.

Днем ранее о том, что одна или несколько школ в Мещанском районе из-за Курбан-байрама перенесли линейки на 4 сентября, сообщила радиостанция «Говорит Москва». Тема получила широкий общественный резонанс. В Духовном управлении мусульман заявили, что не просили переносить линейки. Секретарь директора 2107-й школы Александр Крючков сообщил, что линейка в школе перенесена, и дал понять, что это пожелание департамента образования. Мама ученика школы сказала радио «Говорит Москва», что недовольна этим решением, но добавила, что в районе мечети в дни праздников «творится кошмар», улицы перекрывают даже для пешеходов. Затем Крючков сказал РБК, что начало занятий в школе не переносится.

Директор школы № 2107 Олеся Лукашук сообщила ТАСС, что заседание управляющего совета, на котором будет принято решение о необходимости переноса торжественной линейки, пройдет в ближайшие дни.

В Мосгордуме говорили, что власти Москвы не имеют отношения к решению о переносе линеек и никаких директив департамент образования не давал. Вопрос об отмене линеек должен решаться индивидуально, считает уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. Он сказал «Эху Москвы», что общего обращения об отмене линеек из-за Курбан-байрама не было и что в этой ситуации не нужно идти «путем общих панических решений». По его словам, «это одна из тех ситуаций, которая вполне возможна в таких огромных мегаполисах, как Москва, где много разных праздников, людей и религий». «Конечно, здесь сталкиваются права ребенка на 1 сентября (это огромный и важный праздник, особенно для первоклассников, да и вообще для детей и учителей) и право человека на исполнение своего религиозного культа и праздника. Надо выйти из этого положения достойно», — заключил омбудсмен.