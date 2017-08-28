МВД объяснило необходимость новых правил кругового движения

В МВД России пояснили, что поправки в Правила дорожного движения (ПДД) о круговом движении необходимы, чтобы убрать «двоякость восприятия» действующих норм.

В различных российских субъектах схемы проезда перекрестков с круговым движением отличаются друг от друга, из-за чего образуются заторы и происходят ДТП, рассказали ТАСС в пресс-центре ведомства.

МВД предлагает на перекрестках с круговым движением отдавать приоритет автомобилям, следующим по кругу. При этом также значительно возрастет пропускная способность на дорогах, чем при обратной схеме проезда перекрестка, отметили в ведомстве. Там добавили, что такая практика действует практически во всех европейских странах и показывает положительный результат.