В Москве объявлен план «Перехват» после стрельбы в центре города

Полиция в Москве ищет неизвестных, один из которых ранил молодого человека из травматического пистолета на Тургеневской площади, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

«Около 00.30 мск на Тургеневской площади произошел конфликт между молодым человеком и неизвестными, после чего один из неустановленных лиц выстрелил в мужчину предположительно из травматического пистолета», – сказал собеседник агентства.

По его словам, в городе введен план «Перехват».