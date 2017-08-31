Лукашенко сократил число заместителей министра внутренних дел

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом сократил количество заместителей министра внутренних дел с пяти до четырех человек. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на текст документа. Теперь у министра будут первый заместитель министра – начальник криминальной милиции; замминистра – начальник милиции общественной безопасности; замминистра – командующий внутренними войсками; замминистра.

До сих пор у руководителя МВД были первый замминистра – начальник криминальной милиции, замминистра – начальник милиции общественной безопасности, замминистра по идеологической работе и кадровому обеспечению, замминистра – начальник департамента финансов и тыла и замминистра – командующий внутренними войсками.